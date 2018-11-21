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محافظات

محافظ الإسماعيلية يفتتح المؤتمر الثاني لنقابة الصيادلة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:56 م
اللواء حمدي عثمان
اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية
انجي هيبة
شهد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محيي عبيد النقيب العام لصيادلة مصر والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، افتتاح المؤتمر الثاني لنقابة الصيادلة، والذي تضمن الاحتفال السنوي لنقابة صيادلة الإسماعيلية بمناسبة تخريج 150 صيدليًا، برئاسة الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة جامعة القناة وإشراف الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية، تحت عنوان "الصيدلة الإكلينيكية... بين الواقع والمأمول".

ويهدف المؤتمر إلى مشاركة جميع فئات صيادلة الإسماعيلية (إكلينيكي، حكومي، حر، صناعة، أكاديمي) في ملتقى واحد لمناقشة واقع ومستقبل الصيدلة الإكلينيكية والتكامل بينها وبين باقي مجالات العمل الصيدلي، وكسر الحاجز بين القائمين على التعليم الصيدلي والصيادلة المزاولين للمهنة.

كما يهدف المؤتمر إلى مشاركة طلاب كلية الصيدلة ببرنامجيها الإكلينيكي والعام، وعرض فعاليات تدريب طلاب الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الإسماعيلية العام.

حاضر بالمؤتمر نخبه من أعضاء هيئة التدريس والصيادلة المتخصصين متمثلة في مركز المعلومات الدوائي المصري بوزارة الصحة ومستشفى 57 والجامعة الأمريكية ومستشفى طنطا للأورام ومستشفى جامعة قناة السويس التخصصي والمستشفى العام وكليه الصيدلة جامعه قناة السويس.

حضر الفعاليات، اللواء أشرف عمارة وآمال رزق الله نواب البرلمان عن الإسماعيلية، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية والدكتور ياسر مصطفى عميد كلية صيدلة والدكتور سامح نصيف أمين عام نقابة الصيادلة، وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم من القران الكريم تلاها الشيخ عبد الحفيظ شحاته موسي.

كما تم إهداء درع الصيادلة لكل من اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية و الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية و الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والدكتور ياسر مصطفي عميد كلية الصيدلة.

تضمن الاحتفالية فقرة فنية لفريق كورال فرقة الموسيقي العربية نشدت انغامها في حب النبي ووطننا العزيز كما تم تسليم دروع التكريم للصيادلة.

وفى كلمته التي ألقاها نقيب عام الصيادلة بمصر، أشار إلى أن الإسماعيلية بها أكبر عدد من الصيادلة الحاصلين على ماجستير ودكتوراة، وطالب بأن يقام نادي للصيادلة على أرض الإسماعيلية مهما بلغت تكلفته وهم علي اتم استعداد.

ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بدور الصيدلي في مصر وردا علي طلب نقيب الصيادلة بمصر قائلاً: إنه ليس رجاء ولكنه توجيه لنا ونحن كمحافظة في خدمه أبنائها الصيادلة.
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