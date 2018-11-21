محافظ الدقهلية يتفقد الموقف الجديد بشربين تمهيدا لافتتاحه

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، خلال عودته من تقديم واجب العزاء لأسرة شهيد قرية أبو بصل مركز بلقاس بجولة مفاجئة لمدينة شربين.



وزار المحافظ، موقف السيارات الجديد الذي تم الانتهاء من إنشائه تمهيدا للبدء في تشغيله واستمع إلي شرح من أشرف بكر رئيس مركز ومدينة شربين حول ما تم من إنشاءات بالموقف الجديد.



وأعطى محافظ الدقهلية ، توجيهات بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال حتي يتم تشغيل الموقف الذي يخدم المواطنين في تنقلاتهم من شربين الي باقي مراكز ومدن المحافظة .