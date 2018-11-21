رئيس جامعة سوهاج: أرحب بتواجد الطلاب بمكتبي في أي وقت

اجتمع اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بالطلاب من أعضاء فريق وحدة ضمان الجودة بكلية التجارة، وذلك لعرض أهم الأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها الفترة الماضية، وكذلك استعراض ما يمكن تقديمه مستقبلًا.



وأوضح عزيز أهمية الدور الذي تؤديه الأنشطة الطلابية خاصة التي تشارك الوحدات والإدارات المتعددة، حيث تجمع مثلث عمل الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين، وهو ما يجسد العمل الجماعي المتكامل الذي ننشده ونسعى إليه دائمًا .



وثمّن عزيز الدور الذي تقوم به الوحدة من أنشطة وفعاليات تخدم الكلية وأحيانًا الجامعة، مرحبًا بتواجد الطلاب بمكتبه في أي وقت لمناقشة كافة الأمور التي تشغلهم للعمل علي حلها وتيسير العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية .



من جانبهم؛ وجّه أعضاء الفريق خالص شكرهم وامتنانهم لرئيس الجامعة علي الدعم المتواصل وتذليل كافة العقبات ، حيث اكدت غادة حسن رئيس الفريق أنه منذ تولي الدكتور احمد رئاسة الجامعة وهو يساند الفريق ويدعمه بشكل غير مسبوق ويتعامل بمثابة الأب الروحي له مما كان له عظيم الأثر علي الحالة المعنوية للطلبة والطالبات بالفريق.



وأشارت حسن إلى أن الفريق قام بعدد من الفعاليات كان أهمها تدريبات، الفوتوشوب، الاكسل، إدارة المشروعات الصغيرة ، البورصة، تنمية الموارد البشرية ، الضرائب، بالإضافة إلي المشاركة في تنظيم عدد من احتفالات الكلية، والقيام بمجموعة من الزيارات كان أبرزها زيارة، الصندوق الاجتماعي، المعهد الفني التجاري.



وكررت ندا حمدان أول طالبة تفوز بمنصب أمين اتحاد طلاب الكلية التأكيد علي دور رئيس الجامعة من دعم ورعاية للأنشطة الطلابية المختلفة، مشيرة إلي أن الاتحاد يعمل بجوار الوحدة بروح عمل الفريق حيث سيتم عقد عدة دورات والقيام ببعض التدريبات والزيارات العلمية الهامة الفترة المقبلة .



وفي نهاية الاجتماع تم الإعلان عن تنفيذ عدد من الأمور التي أسعدتهم، ومنها الموافقة علي عقد بروتوكولات تعاون مع الشركات والمؤسسات التي يريدونها، وعمل دورة TOT لعدد من أعضاء الفريق، بالإضافة إلي يوم ترفيهي كمكافأة علي جهودهم المتميزة .