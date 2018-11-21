وفد نادي روتاري يتفقد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

عقد اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اجتماعًا مع وفد من مسئولي نادى الروتارى عقب تفقدهم الأعمال المنفذة من وصلات مياه شرب وصرف صحى بمحافظة سوهاج.
وقال المهندس محمد بدرى، إنه بحث الوفد مقترحات الشركة لتمويل مشروعات جديدة تتمثل فى دق عدد 45 بئرا ارتوازية بعدد من مراكز المحافظة بتكلفة 16 مليون جنيه وكذلك نقل وصلات مياه الشرب المنزلية من خطوط الاسبستوس الى البلاستيك بجميع مراكز المحافظة بتكلفة 36 مليون جنيه، بالإضافة إلى تأهيل دورات المياه لـ 25 مدرسة حكومية بمركز سوهاج بتكلفة 275 ألف جنيه وبحث تمويل مد خدمة الصرف الصحى للامتدادات العمرانية المستجدة بمراكز طما طهطا المراغة جهينة سوهاج اخميم جرجا البلينا بتكلفة 80 مليون جنيه.
يذكر أنه تم الانتهاء من توصيل 640 وصلة مياه شرب بقرية بلصفورة وعدد 1264 وصلة صرف صحى بقرية الصلعا وعدد 1115 وصلة مياه شرب بقرية ادفا وعدد 1500 وصلة مياه شرب بقرية أولاد نصير وعدد 570 وصلة صرف صحى بقرية الخلوة ونجع مهدى كما تم الانتهاء من توصيل 1264 وصلة صرف صحى بقرية الصلعا بتكلفة اجمالية تبلغ 7.1 مليون جنيه كما أنه جار تنفيذ عدد 250 وصلة صرف صحي بمركز المراغة ومد خطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 6300 متر بقرية الصلعا بتكلفة تبلغ 1.7 مليون جنيه.