وفد نادي روتاري يتفقد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

عقد اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اجتماعًا مع وفد من مسئولي نادى الروتارى عقب تفقدهم الأعمال المنفذة من وصلات مياه شرب وصرف صحى بمحافظة سوهاج.





وقال المهندس محمد بدرى، إنه بحث الوفد مقترحات الشركة لتمويل مشروعات جديدة تتمثل فى دق عدد 45 بئرا ارتوازية بعدد من مراكز المحافظة بتكلفة 16 مليون جنيه وكذلك نقل وصلات مياه الشرب المنزلية من خطوط الاسبستوس الى البلاستيك بجميع مراكز المحافظة بتكلفة 36 مليون جنيه، بالإضافة إلى تأهيل دورات المياه لـ 25 مدرسة حكومية بمركز سوهاج بتكلفة 275 ألف جنيه وبحث تمويل مد خدمة الصرف الصحى للامتدادات العمرانية المستجدة بمراكز طما طهطا المراغة جهينة سوهاج اخميم جرجا البلينا بتكلفة 80 مليون جنيه.



