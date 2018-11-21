إزالة 37 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

شنت مديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع مديرية الزراعة ومراكز المدن بالمحافظة، حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، أسفرت عن تنفيذ 37 حالة تعد عليها.



تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ 37 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة بالاشتراك مع مديرية الزراعة ومراكز المدن.



تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

