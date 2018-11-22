شرايين جديدة تربط محافظات مصر.. القاهرة تقفز من المرتبة الـ118 إلى الـ75 عالميا في جودة الطرق.. إنجاز مشاريع عملاقة بـ32 مليار جنيه.. وتسهيل ربط محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية ..صور

تقرير التنافسية الدولية:

طفرة كبيرة في جودة الطرق والكباري

الانتهاء من تنفيذ محاور على النيل

تسهيل حركة نقل البضائع والأشخاص

مصر تقفز من الـ 118 إلى المرتبة الـ 75 عالميا



شهدت مصر تقدما ملحوظا في جودة الطرق خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بفضل تدشين عدد كبير من المشروعات الضخمة في مختلف ربوع مصر



وساهمت المشروعات فى فتح شرايين جديدة للنقل في الأراضي المصرية، وتمكنت- من خلالها - ربط محافظات مصر ببعضها البعض، الأمر الذي جعل من حركة نقل البضائع والأشخاص من موقع لآخر سهل وبسيط للغاية.



وقفز ترتيب مصر من المرتبة الـ 118 عالميا إلى المرتبة الـ 75 عالمية وفقا لتقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ٢٠١٨.وهذا ما سنستعرضه في في سطور هذا التقرير.



مصر تقفز للمرتبة الـ75 من حيث جودة الطرق



أكد تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2018، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في جودة الطرق والكباري حيث أصبحت في المركز الـ75 عالميا بعد أن كانت في المرتبة الـ118 عالميا، وذلك بفضل تحسين شبكة الطرق والكباري في مصر وتدشين مشروعات طرق جديدة ربطت بين مختلف محافظات مصر.



وأشار التقرير إلى تحسن فى جودة البنية التحـتية في المشروعات الخاصة بالنقل في مصر، حيث قفزت مصر من المركز ١٢٥ الى المركز٧١ من حيث جودة البنية التحتية لمشروعاتل النقل في مصر.



طفرة في الطرق والكباري



وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أن مصر تشهد طفرة كبيرة في المشروعات الخاصة بهيئة الطرق الكباري وذلك خلال الفترة ما بين عام 2014 وحتى عام 2018.



وكشف عرفات، في تصريحات صحفية له، إجمالي استثمارات الطرق والكباري التي تم إنجازها بلغت 32 مليار جنيه، وشملت المشروع القومي للطـرق بإجمالي 900 كم، ستتم إضافتها لشبكة الطرق في مصر، بتكلفة 19 مليار جنيه.



وأشار إلى أنه تم تطـوير شـبكـة الطرق الحالية "2000 كم" بإجمالي تكلفة تبلغ 6 مليارات جنيه، و الانتهاء من تنفيذ محاور علي النيل يبلغ عددها 6 محاور، بتكلفة إجمالية 3.7 مليار جنيه، كما تم الأنتهاء كذلك من 30 كوبريا علويا بتكلفة 3.3 مليار جنيه، ليصبح اجمالي الاسثمارات التي تم إنجازها 32 مليار جنيه.



مشروعات جارية باستثمارات 52.5 مليار جنيه



وأكد عرفات أن وزارة النقل تعمل على تدشين العديد من المشروعات الخاصة بالطرق والكباري خلال الفترة الحالية، بإجمالي استثمارات تبلغ تكلفتها 52.5 مليار جنيه وتشمل.



المشروع القومي للطـرق بإجمالي 1280 كم، بالإضافة إلى تطوير شـبكـة الطرق الحالية بإجمالي أطوال يبلغ 2500 كم، علاة على تنفيذ محاور علي النيل يبلغ عددها 10 محاور بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و كباري علوية يبلغ عددها 20 كوبريا.



مشروعات الطرق والكباري في مصر



دشنت وزارة النقل العديد من المشروعات التي نفذها هيئة الطرق والكباري خلال الأربع سنوات الماضية، التي نالت رضا كبير من المواطنين الذين شعروا بأريحية كبيرة في عملية التنقل بين العديد من محافظات مصر الآن.



الطريق الدائري الإقليمي



"الطريق الدائري الإقليمي" هو أضخم مشروع طرق خلال الأربعين عاما الماضية.. تحقق الحلم قبل شهرين حينما انتهت وزارة النقل من تنفيذه قبل الموعد المحدد، واففتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 9 سبتمبر الماضي، وساهم في رفع معاناة كبيرة عن كاهل المواطنين، حيث يوفر كثيرا من الوقت والجهد واستهلاك المحروقات عبر طرق مصر المختلفة، ومن المتوقع أن ينتشل جزءا كبيرا من زحام القاهرة، خاصة الطريق الدائري الحالي الذي يمثل نقطة التقاء للطرق السريعة التي تمر عبرها 98.5% من حركة البضائع من وإلى القاهرة.



كانت وزارة النقل قد انتهت من آخر قطاعات الطريق الدائري الإقليمي "القوس الشمالي الغربي" في سبتمبر الماضي، حيث يمتد من طريق بنها الزراعي حتى طريق الإسكندرية الصحراوي بطول 57 كيلو مترا وبتكلفة إجمالية 6.2 مليار جنيه، ويتضمن القوس الشمالي الغربى 68 عملا صناعيا "25 كوبريا و43 نفقا"، وباكتماله يصل طول القوس الشمالي للطريق الدائري الإقليمي - الشرقي الذي تم افتتاحه والغربي - 90 كيلو مترا، ويمثل جزءًا مهمًا من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى.



الطريق الدائري الإقليمي بأكمله يبلغ طوله 400 كم، شارك فى تنفيذه وزارة الدفاع والإسكان والنقل، ويخدم 15 محافظة ويهدف لربط الطرق الرئيسية لهذه المحافظات، ويسهم في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى بنسبة 50%، ونفذت وزارة النقل من الدائري الإقليمي "القوس الشمالي الشرقي والقوس الشمالي الغربي"، ويمر مساره بـ4 محافظات هي "الشرقية – القليوبية – المنوفية – والجيزة"، بدءًا من بلبيس وانتهاء بتقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ويشمل 114 عملا صناعيا و50 كوبريا و64 نفقا".



هذا المشروع سيساهم في ربط محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية فى كل من شرق القاهرة بغرب القاهرة بالاضافة الى أنه يمثل محور متكامل يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من والى اقليم القاهرة الكبرى.



محور طما



"محور طما" وهو أحد اهم المحاور التي أنشأتها وزارة النقل خلال الفترة الحالية، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى منه 550 مليون جنيه، ويبلغ طوله 6.610 كم، وعرض المحور 21 متر موزعة على حارتين مروريتين، وانتهت وزراة النقل من تنفيذه في 30 يونيو 2018، ويضم المحور عددا من الاعمال الصناعية متمثلة في 5 كبارى، و8 نفق و3 برابخ.



وساهم محور طما في ربط شبكة الطرق من طريق الصعيد الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واتاحة فرص عمل لحل مشكلة البطالة وخدمة حركة التنمية السياحية والتجارية فى صعيد مصر .



كوبرى تقاطع محور التعمير مع طريق برج العرب



كوبرى تقاطع محور التعمير مع طريق "رج العرب - سيدى كرير"، أنشأته وزارة النقل لرفع جودة الطرق في مصر، بإجمالي تكلفته تبلغ 450 مليون جنيه، وطوله 1370 مترا، وعرضه 41.2 متر وتم الانتهاء منه في يوليو الماضي.



كوبرى تقاطع محور التعمير مع طريق "برج العرب - سيدى كرير" سيساهم في الغاء تقاطع محور التعمير مع طريق سيدى كرير – مطار برج العرب وتقليل الاختناقات المرورية والحد من الحوادث على الطرق.



كوبري قوص



كوبري قوص العلوي تم انشاءه داخل مدينة قوص بمحافظة قنا أعلى السكة الحديد يبلغ بتكلفه إجمالية 44 مليون جنيه، وطوله 975 مترا، وعرض 15 مترا، وانتهت وزارة النقل من تنفيذه في إبريل 2018.



كوبري قوص العلوي سيساهم في التغلب على الاختناقات المرورية عند تقاطع الطريق مع مزلقان السكة الحديد وربط شرق المدينة بغربها.



كوبرى بلطيم العلوي



كوبرى بلطيم العلوي تم انشاؤه على الطريق الدولى الساحلي، بتكلفه إجمالية 45 مليون جنيه، ويبلغ طوله 650 مترا، وعرضه 22 مترا، وتم الانتهاء منه في مايو 2018.



والكوبري سيساهم في حل مشاكل الاختناقات المرورية بحل التقاطع امام مدينة الشيخ مبارك ببلطيم، وضمن خطة تطوير الطريق الدولى الساحلى بتوفير كبارى دورانات للخلف أمنة ومطابقة للمعايير الهندسية .