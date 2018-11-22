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ديني

حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أخذ أجرة على تعليم القرآن الكريم مسألة اختلف فيها العلماء.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى، فى إجابته على سؤال «ما حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن ؟»، أن الفتوى على أنه يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم والدليل على ذلك أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم مهر عندما قال للصحابي اذهب فقد زوجتك بما معها من القرآن الكريم. 

وتابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله وعليه فيجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه".
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