قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أخذ أجرة على تعليم القرآن الكريم مسألة اختلف فيها العلماء.





وأضاف مركز الأزهر للفتوى، فى إجابته على سؤال «ما حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن ؟»، أن الفتوى على أنه يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم والدليل على ذلك أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم مهر عندما قال للصحابي اذهب فقد زوجتك بما معها من القرآن الكريم.



