شاهد.. آراء مواطني دمياط حول مبادرة 100 مليون صحة

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا مسجلا، من داخل مستشفى حميات دمياط، لاستطلاع آراء المواطنين حول مبادرة 100 مليون صحة.



وأوضح أحد المواطنين، أن أطباء الحملة قاموا بالفحوصات اللازمة لتحليل فيروس سي والتأكد من إصابة، حيث تم صرف العلاج اللازم، مضيفا أن هناك متابعة مستمرة من أطباء الحملة والمسئولين به للتأكد من مواصلة رعاية الصحية.



وأشارت إحدى السيدات، إلي أن الحملات والقوافل الطبية تقوم بفحص المواطنين بكل شفافية بدون أي مجاملات أو محسوبيات في صرف العلاج.