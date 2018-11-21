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رياضة

المقاصة يصعد لوصافة ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز على النجوم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:53 م
طلعت يوسف مدرب المقاصة
طلعت يوسف مدرب المقاصة
عمرو الحلوانى
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة فى الفوز على النجوم بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019 .

أحرز هدفى المقاصة كلا من إيريك تراورى فى الدقيقة 66 وصلاح عاشور فى الدقيقة 79.

قدم مصر المقاصة أداءً قويا طوال المباراة وخاصة فى الشوط الثانى فى ظل الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعبون وإصرارهم على تحقيق الفوز .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد مصر المقاصة إلى 23 نقطة محتلا بها المركز الثانى بجدول الترتيب بينما توقف رصيد النجوم عند 16 نقطة محتلا بها المركز العاشر .
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