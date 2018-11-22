اليوم.. وزيرة الصحة تزور القليوبية لمتابعة حملة فيروس سي

يستقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية اليوم، الخميس، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لتفقد عدد من الوحدات الصحية بمدن المحافظة، ومتابعة المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، للكشف المبكر عن فيروس "سي"، والأمراض غير السارية.





وتتضمن جولة وزيرة الصحة والسكان سير أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، فى مراكز صحة الأسرة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.





وتهدف جولة وزيرة الصحة بالوحدات الصحية بالقليوبية، الاطمئنان على سير أعمال الحملة، والتعرف على ما إذا كانت تواجه القائمين عليها أي مشاكل من عدمه.