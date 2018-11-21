مستشار التربية الدينية بالتعليم يكشف خطوات تجديد الخطاب الديني في المناهج

أكد الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية (مستشار مادة التربية الدينية) بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتخذ إجراءات عديدة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أوصى خلالها بتجديد الخطاب الديني في المجتمع المصري.





وقال "فؤاد"، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إنه في نظام التعليم الجديد ، حرصت الوزارة على الاهتمام بخلق ثقافة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين في مناهج التربية الدينية ، مشيرًا إلى أن القيم التي يتم تدريسها في كتاب التربية الدينية الإسلامية في النظام الجديد، هي نفس القيم التي يتم تدريسها في التربية الدينية المسيحية، مع اختلاف المرجعية في الكتابين، حيث يتم الاستناد في الدين الاسلامي للقرآن الكريم، ويتم الاستناد في الدين المسيحي الإنجيل المقدس.





وأضاف فؤاد، أن الوزارة قامت بتصميم حقيبة تدريبية مشتركة لمعلمي التربية الدينية الاسلامية والمسيحية ، ليتم فيها تدريب المعلمين على تدريس القيم المشتركة بين الديانتين وتوضيح نقاط التشابه والتقارب بينهما والتأكيد على فكرة أن المسلمين والمسيحيين شركاء في وطن واحد.





وأوضح أن الوزارة قررت تطبيق طرق جديدة في تدريس مادة التربية الدينية في نظام التعليم الجديد ، مؤكدا أنه جار مراجعة هذه الطرق الحديثة حاليا داخل الاكاديمية المهنية للمعلمين .





وأشار إلى أنه قد تمت الاستعانة بوضع شخصيات كارتونية في كتب التربية الدينية التي يتم تدريسها في نظام التعليم الجديد ، لجذب انتباه الأطفال وزرع حب الدين في قلوبهم ، مؤكدًا أنه من المخطط أن يتم تحويل هذه الشخصيات الكارتونية المطبوعة في الكتب إلى أفلام مالتيميديا لتعليم مادة التربية الدينية للتلاميذ بشكل رقمي.





أما عن مناهج التربية الدينية التي يتم تدريسها للطلاب الذين لم يطبق عليهم نظام التعليم الجديد حتى الآن (طلاب الصفوف من الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي)، فتقوم الوزارة بدور كبير في تشكيل هوية الطلاب ، عن طريق تقديم المعلومات الأساسية الموثوق فيها التي تشكل الوعي الديني للطلاب.





وأوضح أنه يتم تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس المصرية لأكثر من 20 مليون طالب وطالبة يدرسون في مرحلة التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية .





وقال إن الوزارة تحرص على مراجعة مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية باستمرار بمعرفة علماء من الأزهر والكنيسة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المراجعة المستمرة هو التأكد من عدم وجود أي معلومة شاذة تخالف رؤية الدولة المصرية في الوقت الراهن، مضيفا أن الوزارة قد أدركت الأهمية القصوى في تفسير النصوص الدينية المقدسة بدون أي آراء شاذة ، وذلك من خلال الاعتماد على التفسير الوسطي للدكتور محمد سيد طنطاوي إمام الأزهر الشريف.





ولفت إلى أن الوزارة أيضا اهتمت بتنقيح مناهج التربية الدينية الإسلامية من أي أحاديث ضعيفة وذلك بمساعدة لجنة من علماء الحديث في الأزهر الشريف، وتم التركيز أكثر على الأحاديث المتفق عليها من الإمامين البخاري ومسلم .



