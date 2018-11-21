تعرف على كيفية التغلب على الفوبيا.. فيديو

أكد الدكتور مازن حمودي، استشاري الطب النفسي، أن الخوف هو غريزة طبيعية إنسانية متواجدة في جميع البشر، موضحًا أنه من الضرورى وجوده لاستمرار حياة الإنسان.



وأضاف "حمودي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير ياعرب"، بفضائية "mbc"، اليوم الأربعاء، أن الخوف المرضي هو خوف غير مبرر وغير منطقي، لافتا إلى أن هناك ما يميز الخوف المرضي عن الطبيعي وهو أن الشخص يتجنب شيئا معينا، لما يؤثر عليه من ألم أو خلل عند ممارسة حياته بشكل طبيعي مثل الفوبيا.



وتابع أن أسباب شعور الشخص بالخوف هو احتواء المخ على جزء يمثل جهاز إنذار له يسمي بـ "اللوزة" أو التجارب السابقة خاصة التى تحدث أثناء الطفولة التي تحمل مشاعر الفرح أو الخوف والتي تخزن بالذاكرة.



وأشار إلى أن طرق العلاج تتم عن طريق تناول الشخص الأدوية المناسبة، أو عن طريق العلاج المعرفي السلوكي بمساعدة المعالج النفسي.

