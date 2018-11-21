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أخبار البلد

مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران، بدور الناقل الرسمي لضيوف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، بحضور مجموعة من الفنانين المصريين والعرب. 

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فاعليات المهرجان، وشهد وجود عدد كبير من الإطلالات الغريبة للحضور سواء بفساتين ملفتة أو جريئة من الفنانات أو حتى ظهور ملفت للفنانين، فبقدر ما يكون الحدث كبيرا من الناحية الفنية، يكون أيضا مناسبة لاستعراض أحدث صيحات الموضة وتحديدا للنجمات.

وبدأ حفل الافتتاح بفيلم قصير بصوت الفنان سمير صبرى عن تاريخ السينما، واختتم بعرض الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، من إخراج بيتر فاريلي وﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا على، ليندا كارديليني.
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