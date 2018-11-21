مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران، بدور الناقل الرسمي لضيوف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، بحضور مجموعة من الفنانين المصريين والعرب.





وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فاعليات المهرجان، وشهد وجود عدد كبير من الإطلالات الغريبة للحضور سواء بفساتين ملفتة أو جريئة من الفنانات أو حتى ظهور ملفت للفنانين، فبقدر ما يكون الحدث كبيرا من الناحية الفنية، يكون أيضا مناسبة لاستعراض أحدث صيحات الموضة وتحديدا للنجمات.



