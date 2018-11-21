ضخ 2510 أطنان مواد بترولية بالغربية

قال وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي إنه تم ضخ 2510 أطنان من المواد البترولية سولار بنزين 80 و92، على مستوى المحافظة .



وأوضح هنداوي - في بيان اليوم "الأربعاء"، أنه تم ضخ 55 ألف اسطوانة غاز منها 52 ألف اسطوانة منزلية و3 آلاف تجارية وزن 25 كيلو، لافتا إلى أنه تم صرف المقررات التموينية للمواطنين بنسبة 70 % .



وأكد تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات صرف المقررات التموينية.