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رياضة

محمد حلمى يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة بتروجيت بالدورى الممتاز

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:01 م
محمد حلمى
محمد حلمى
عمرو الحلوانى
أعلن محمد حلمى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت، بعد قليل، فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتى :

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : إسلام سري - خالد سطوحي - علي الفيل - عاصم صلاح

خط الوسط : أحمد سمير - محمد رزق - أحمد كابوريا .

خط الهجوم : كريم طارق - تالانداى -مصطفى محمد.

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