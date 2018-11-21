عبيد: مصر تدعم الصيدلة الإكلينيكية لأهميتها في تطوير المنظومة العلاجية

قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن مصر أصبحت تدعم الصيدلة الإكلينيكية وتدرك أهميتها في تطوير المنظومة العلاجية، موضحًا أن هناك 18 كلية تُخرج متخصصين في الصيدلة الإكلينيكية.



وأكد عبيد، في تصريحات لصدى البلد، أن الفترة القادمة ستشهد تجهيز النقابة توصيف قانوني شامل للصيدلي الإكلينيكي لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.



وأوضح أنه يوجد 3 مراحل طبية للتعامل مع المريض في مستشفيات السرطان، منعا مرحلة واحدة فقط مسؤول عنها الطبيب، واثنين مسؤول عنهم الصيدلي، دليلا على أهمية الصيدلي الإكلينيكية في علاج أخطر الأمراض.