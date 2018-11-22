هل يجب على الزوج نفقة علاج زوجته

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن أمر الإنفاق على الزوجة واجب على زوجها بمقتدى العقد الصحيح والاحتباس بمعنى أنه طالما أن الزوجة عقدت عليها عقداً صحيحا ودخلت إلى بيتك وأصبحت محبوسة من أجلك فى البيت فوجب عليك أن تنفق عليها بجميع ما تحتاج إليه الزوجة من نفقات.





وأضاف مركز الأزهر للفتوى، فى إجابته على سؤال «هل يجب عليا أن أنفق على زوجتى لأنها مريضة أم أنفق عليها فى الملبس والمسكن؟»، أن من أهم النفقات التى تحتاجها الزوجة وأصبحت من الضروريات الآن العلاج والأدوية لأن الله عز وجل يقول فى كتابه {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.



