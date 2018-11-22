ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل يجب على الزوج نفقة علاج زوجته

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن أمر الإنفاق على الزوجة واجب على زوجها بمقتدى العقد الصحيح والاحتباس بمعنى أنه طالما أن الزوجة عقدت عليها عقداً صحيحا ودخلت إلى بيتك وأصبحت محبوسة من أجلك فى البيت فوجب عليك أن تنفق عليها بجميع ما تحتاج إليه الزوجة من نفقات. 

وأضاف مركز الأزهر للفتوى، فى إجابته على سؤال «هل يجب عليا أن أنفق على زوجتى لأنها مريضة أم أنفق عليها فى الملبس والمسكن؟»، أن من أهم النفقات التى تحتاجها الزوجة وأصبحت من الضروريات الآن العلاج والأدوية لأن الله عز وجل يقول فى كتابه {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. 

وتابع: أن النفقة على الزوجة واجبة سواء أكانت من مأكل ومشرب وملبس وكذلك أيضا فى ناحية العلاج والأدوية لأن هذه أصبحت من الضروريات المتحتمة لقوله تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.
loading...

ترشيحاتنا

طاهر محمد طاهر: اختبرت في المقاولون بتي شيرت النادي الأهلي

تعرف على طريقة تقليل فاتورة الكهرباء رغم استخدام السخان

حكم كفالة اليتيم غير المسلم

مجلس المصري: إقالة ميمي عبد الرازق وميدو الأقرب

هل اقتربت نهاية وجود إيران وتركيا في سوريا؟.. الولايات المتحدة تطالب بإخراج الجميع باستثناء روسيا.. وموسكو تلعب دور العميل المزدوج.. هل فاجأت واشنطن أردوغان؟

3 أنواع سرطانات غير متوقعة يسببها التدخين

هاني عادل وناهد السباعي وكنوز نجيب محفوظ مع منى الشاذلي.. الليلة

فرقة موسيقية إسرائيلية تقيم حفلا في إسطنبول ..فيديو

إضراب عام غير مسبوق في تونس احتجاجا على تجميد زيادة المرتبات

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة

برامج خبيثة تخترق هواتف مئات الآلاف من مستخدمي نظام أندرويد

تضامن أسيوط تحتفل باليوم العالمي للطفولة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

فيديو

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسيول بشمال سيناء.. فيديو
فيديوجراف: جزيرة الموت.. سكانها انقطعوا عن العالم منذ عشرات السنين
في ندوته بـ صدى البلد.. الإعلامي محمد موسى يكشف كيف وصلت الإرهابية للحكم عام 2012؟.. ويؤكد: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر.. ويوجه رسالة لـ جو شو.. فيديو وصور
مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟