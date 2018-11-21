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فن

حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
غاب النجوم عن ندوة تكريم الفنان حسن حسنى والتى عقدت منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الاربعين والتى انطلقت أمس وتستمر حتى 29 نوفمبر الحالى.

واقتصرت ندوة تكريم حسن حسنى التى أقيمت فى المسرح المكشوف بدار الاوبرا على حضور عدد قليل من السينمائيين و المبدعين منهم المنتج محمد العدل والفنانة سلوى محمد على والمخرج اشرف فايق.

يذكر انه تم تكريم الفنان حسن حسنى امس فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة والذي بكى بكاء شديدا نظرا لتكريمه من مهرجان عريق مثل القاهرة.
حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور
حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور
حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور
حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور
حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور
حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور
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