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تعليم

جامعة المنصورة تستعد لفعاليات المعرض الثامن للكتاب

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:42 م
صدى البلد
همت الحسينى
تنظم المكتبة المركزية بجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة وإشراف الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، معرض جامعة المنصورة الثامن للكتاب خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر إلى ٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

وأكد مدحت إسماعيل مدير المكتبة المركزية بجامعة المنصورة أن المعرض هذا العام سيشهد مشاركة عدد أكبر من دور النشر التى ستصل إلى ٥٥ دارا هذا العام بعد أن شاركت ٣٠ دار نشر فى معرض العام الماضى بفضل تعاون المكتبة المركزية بجامعة المنصورة مع اتحاد الناشرين المصريين.

وأضاف أن المعرض هذا العام سيشهد زيادة عدد دور النشر الخاصة بكل من الروايات مثل حواديت وفانتازين والكتب العلمية وحث كافة طلاب جامعة المنصورة وباحثيها على المشاركة فى هذا المعرض وسيتوفر عدد كبير من الكتب والروايات بتخفيضات تتراوح من ١٠ ٪ الى ٥٠ ٪.

ونوه إسماعيل بتنظيم عدة كليات بجامعة المنصورة وعدد من الجامعات والأكاديميات الخاصة مثل الدلتا والسلاب والنيل عددا من الندوات على هامش المعرض الذى سيتضمن بعض العروض الفنية كالمسرح والشعر وبعض الأنشطة الترفيهية لإضفاء حيوية على فعاليات المعرض، وشدد على أن هذا المعرض سيشهد للمرة الأولى مشاركة دار قصر النور التي توفر كتب للقراءة بطريقة برايل.
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