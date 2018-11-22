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نوعية المنيا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:05 ص
الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا
ايمن رياض
شهد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا احتفالية كلية التربية النوعية بالجامعة بذكرى مولد النبوى الشريف، والتي أقيمت بالقاعة الكبري بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات، بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب جامعة.

وهنأ الدكتور مصطفي عبد النبي الحضور بالذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم والتي تحمل الكثير من المعانى السامية، مؤكدًا أن الاحتفال بهذا اليوم يمتد للاقتداء بأعمال رسولنا وصفاته الكريمة، مشيدًا بدور كلية التربية النوعيه وأنشطتها المتنوعة.

وقدمت الدكتورة زينب محمد أمين، التهنئة لجميع الحضور بهذه المناسبة العظيمة، التى بذكرها تسمو النفوس، معبرة عن سعادتها بهذا الحفل المبارك، داعية الطلاب للتحلي بأخلاق وسنن الرسول الكريم.

وشمل الحفل تقديم أناشيد، ومديح، وإبتهالات دينية، وكورال جماعي شمل أغاني "يا الله ، ومولايا صلي، واللهم صلي علي سيدنا محمد"، قدمها طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وقُدمت أناشيد وابتهالات دينية بأداء الطلاب؛ عبد الرحمن الأباصيري، ومحمد عيد، وأحمد جمعة، وهيثم مصطفي بكلية التربية النوعية، وشارك أيضا في إحياء الحفل الطالب إيهاب أحمد بكلية الحقوق، وعمر شعبان بكلية الهندسة، وأشرف علي تدريب الطلاب الدكتور أحمد يحيي المدرس بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.
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