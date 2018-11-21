حملات أمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة في مختلف المحافظات.. فيديو

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية، ونهر النيل، ومنافع الرى والصرف.



أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر عن تنفيذ (9) قرارات إزالة متنوعة، كما تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة بمديريتي أمن القليوبية والمنوفية وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.. فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجار استمرار الحملات.

