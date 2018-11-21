ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حملات أمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة في مختلف المحافظات.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:35 م
صدى البلد
محمد صبري - رامى المهدي
تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية، ونهر النيل، ومنافع الرى والصرف.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر عن تنفيذ (9) قرارات إزالة متنوعة، كما تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة بمديريتي أمن القليوبية والمنوفية وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.. فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجار استمرار الحملات.
loading...

ترشيحاتنا

رد فعل الحكم الجزائري مهدي بن عبيد بعد عقوبة الكاف

تعليق صادم من وليد صلاح الدين على قرب توليه إدارة الكرة بـ الأهلي

الكاف يذهب بكرة القدم الإفريقية إلي الهاوية .. إقرأ التفاصيل

شاهد.. الأرصاد تحذر من الطقس بداية من الغد

للحفاظ على وزنك المثالي.. أفضل 6 وجبات للفطور

تمسك بوهم الآرسنال فخسر 160 مليون جنيه.. محمد النني لـ البيع

ميدو يوجه التحية إلى رئيس الكاف على محاربته فساد بعض الحكام

التحريات الأولية: ديلر وراء قتل فتاتين بالعبور.. ومكان الواقعة يتردد عليه متعاطو المخدرات

انقطاع المياه عن نادي سموحة ثلاثة أيام

حبس الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف مدير عام قنوات MBC مصر

إصابة 24 شخصا في حادثتي تصادم بين 4 سيارات بقنا

ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور

إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ليلى علوي ودرة ونيللي كريم خطفن الأنظار بفساتينهن.. الأسود يسيطر على السجادة الحمراء.. وهؤلاء النجمات أثرن الجدل

دولة عربية الأشد حرارة على وجه الأرض.. وأرقام قياسية لـ 30 بلدا

كشف أثري جديد بمعبد رع بمنطقة عرب الحصن بالمطرية..صور

تشييع جثمان الإعلامي عمرو فاروق من مسجد الفردوس بـ6 أكتوبر.. فيديو و صور

فيديو

فيديوجراف.. البطل الصغير
النيابة العسكرية الليبية تستعرض أسماء شهداء العمليات الإرهابية.. فيديو
بث مباشر .. مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي
شاهد.. حماس لاعبى الأهلى فى التدريب الأخير بالإمارات قبل مواجهة الوصل
اقتصادية النواب: مصر تحظى بمعاملة تفضيلية من البنك الآسيوى ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟