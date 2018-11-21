حملة أمنية لمواجهة الخروج على القانون وتحقيق الانضباط فى 5 محافظات

عرضت فضائية المحور تقرير فيديو حملة أمنية مكبرة تابعة لوزارة الداخلية لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون وتحقيق الانضباط بمحافظات "القاهرة، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، وسوهاج والفيوم".



وقامت الحملة بمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، حيث قام الداخلية بإزالة كافة التعديات والإشغالات التجارية بالشوارع العامة، وقد نجحت في تحقيق نتائج إيجابية شهد لها المواطنين.



وشرعت الداخلية في حملة مكبرة لضبط كافة المخالفات المرورية المتنوعة مستهدفة كل ما يخل بالأمن العام من حملات جميع "التوكتوك" ببعض المناطق والسير بدون رخصة والانتظار في غير الأماكن المخصصة.