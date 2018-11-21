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محافظات

محافظ القليوبية يبحث إستراتيجية تطوير وسائل النقل الجماعي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:41 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اجتماعا حضره مسؤولي جهاز تنظيم وسائل النقل والمواصلات التابع لوزارة ونائب المحافظ والسكرتير العام ومدير إدارة المرور ومدير إدارة المواقف والسرفيس ومدير المرفق الداخلي بالمحافظة .

وقال المحافظ إنه بحث خلال الاجتماع إستراتيجية تطوير وسائل النقل الجماعى والمرفق الداخلي بالمحافظة وزيادة عدد خطوط أتوبيس النقل العام بمدن المحافظة وزيادة عدد الرحلات في الخطوط القائمة بالفعل.

وأكد المحافظ ضرورة عمل دراسة مرورية تضمن وفرة وسائل المواصلات للمواطنين لحل المشكلة التي تعاني منها المحافظة خصوصا في أوقات الذروة وخروج طلاب المدارس والجامعات.
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