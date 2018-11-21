محافظ القليوبية يبحث إستراتيجية تطوير وسائل النقل الجماعي

عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اجتماعا حضره مسؤولي جهاز تنظيم وسائل النقل والمواصلات التابع لوزارة ونائب المحافظ والسكرتير العام ومدير إدارة المرور ومدير إدارة المواقف والسرفيس ومدير المرفق الداخلي بالمحافظة .





وقال المحافظ إنه بحث خلال الاجتماع إستراتيجية تطوير وسائل النقل الجماعى والمرفق الداخلي بالمحافظة وزيادة عدد خطوط أتوبيس النقل العام بمدن المحافظة وزيادة عدد الرحلات في الخطوط القائمة بالفعل.



