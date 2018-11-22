مصر تستطيع.. بدأت بدعم وزارة الهجرة لاستغلال عقول الدولة في الخارج.. 3 مؤتمرات لتحقيق حلم شعبها والرابع في الطريق

مؤتمرات مصر تستطيع.. بوصلة الدولة للاستفادة بعقول مصر بالخارج

3 مؤتمرات على مدار 3 سنوات ماضية والرابع في الطريق

الهجرة تضع أولوية التعليم على خارطة المؤتمر الرابع في ديسمبر المقبل



تفردت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج من بين الوزارات المصرية بعقد سلسلة مؤتمرات على مدار السنوات الماضية تعد هي الأكبر بين الوزارات، حملت اسم "مصر تستطيع" استهدفت المؤتمر الاستعانة بعقول مصر المهاجرة التي حققت نجاحات في مختلف المجالات لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وإيجاد علاقة بين علماء الخارج وشباب الباحثين في الداخل لتكوين خلايا ومجموعات بحثية، وجذب استثمارات أجنبية للمشروعات القومية الكبرى بمعايير دولية تحت تخطيط وإشراف خبراء مصريين في الداخل والخارج.



وكان المؤتمر الوطني لعلماء مصر في الخارج "مصر تستطيع" عقد في مدينة الغردقة ديسمبر 2016، شارك فيه 27 عالما مصريا من علماء الخارج.



يعد هو الأول من نوعه للاستفادة من عقول مصر المهاجرة حيث وضع الأسس العلمية للعديد من المشروعات القومية ودعمها بالأبحاث الدقيقة، وربط القدرات العلمية للمصريين فى الخارج بشباب الداخل لخلق جيل يعتمد الأساليب العلمية فى البحث والتفكير.



وفي يوليو 2017، انطلق مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، بمشاركة 31 سيدة من نابغات مصر في الخارج، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن دور المرأة لتكون ضمن ملفات وزارة الهجرة.



وفي 25 فبراير الماضي، انطلق مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدءًا بعرض فيلم تسجيلي عن مؤتمرات مصر تستطيع 1 و2.



وخرجت المؤامرات الثلاثة السابقة بتوصيات تم تنفيذ معظمها على أرض الواقع كان أبرزها إطلاق أول أطلس شمسي لمصر، ومن بين التوصيات إنشاء مدينة علمية امتدادًا لمستشفى مجدي يعقوب بأسوان، ومركز طبي ورعاية متكاملة يعتمد استخدام الدراسات الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية من خلال "الأطلس الشمسي".



كما أوصى المشاركون، في المؤتمر بدعم وكالة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء البرنامج الوطني لكيفية التعامل مع الأزمات والمدارس وتعميمه على المدارس والجامعات، والبدء في تنفيذ مخطط التدرج في إنشاء محطات الطاقة الشمسية ذات التخزين الحراري لتخفيف الحمل على مولدات الكهرباء، واستخدام الطاقة الشمسية لتوفير المياه، واستخدامها في الري وخدمة مشروع المليون ونصف المليون فدان.



وينتظر المصريون إطلاق وزارة الهجرة المؤتمر الرابع لسلسلة "مصر تستطيع" في نسخته الرابعة سينطلق في ديسمبر المقبل، بمحافظة البحر الأحمر للحديث عن التعليم رجوعا إلى الأولوية التي وضعتها الدولة واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتلقت الهجرة، ترشيحات للعديد من الخبرات والعقول المهاجرة المتخصصة في التعليم للمشاركة بالمؤتمر، حيث استعانت الوزارة بقاعدة البيانات للمصريين بالخارج لتحديد المشاركين من علماء مصر في مجال التعليم.



