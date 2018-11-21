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الشيخ محمود الشحات: أسجل القرآن كاملا مجودا ومرتلا وهدفي جذب الشباب.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، الملقب بـ"دولة التلاوة الحديثة"، إنه بدأ في تسجيل القرآن كاملا مجودا ومرتلا.

وأضاف "الشحات"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تربي في أسرة قرآنية وتعلم القرآن وحفظه كاملا في سن الحادية عشر، لافتا إلى أنه بدأ القراءة في الحفلات في مصر وخارجها وهو في سن السادسة عشر، سواء في حفلات العزاء أو الاحتفالات العامة كالمولد النبوي الشريف.

وأشار إلي أنه بدأ في السفر خارج مصر منذ أكثر من عشر سنوات إلي كل دول العالم الإسلامية والأوروبية لقراءة القرآن، متابعا: «دائما أشعر بمسئولية كبيرة قبل أي تلاوة، لإن بيحصلي رهبة قبل قراءة القرآن، دي حالة عندي معرفش دا طبيعي ولا لا، وبعد ما أبدأ في القراءة بكون في حالة طبيعية، وبسرح في آيات القرآن».

وأكمل: «أنا لا أعتبر قراءة القرآن مهنة، ودائما أقول إن قارئ القرآن لا بد أن يكون لديه هدف، وهدفي الوحيد هو جذب الشباب للقرآن، وربنا أكرمني بتحقيق هذا الهدف، لأن أما بكون في أي مكان بلاقي عدد كبير من الشباب».
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