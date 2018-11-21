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أخبار العالم

كبرى الشركات السياحية العالمية: مصر استطاعت جذب السياح الروس والألمان مرة أخرى

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:37 م
أرشيفية
أرشيفية
لانا طارق
أعلنت شركة ترافكو، كبرى الشركات السياحية فى الشرق الأوسط، عن زيادة الطلب على الرحلات إلى مصر ليس فقط من قبل السياح الروس، بل أيضًا من قبل السياح فى ألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا.

وكشفت الشركة السياحية فى بيان لها، وفق ما نشرته صحيفة "كورمسانت" الروسية، أن مصر استطاعت جذب السياح مرة أخرى، والدليل على ذلك زيادة الحجوزات على الفنادق المصرية بشكل لم يحدث منذ سنوات عدة.

وأكد البيان، أن السبب وراء تدفق السياح ذلك العام يرجع إلى توفير سبل الأمان، واستقرار الوضع السياسى والأمنى فى البلاد.

وأشار البيان إلى الطفرة الحقيقة، والإنتعاش الذى يشهده القطاع السياحى فى مصر ذلك العام، بعد أزمة دامت لسنوات، فقد ارتفع دخل البلاد من القطاع السياحى فى هذا العام بمعدل 77% مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى.

كما ازداد عدد السياح فى النصف الأول من ذلك العام بنسبة 41% أى ما يعادل أكثر من خمسة ملايين سائح.

توقعت الشركة في بيانها، أنه مع الإعلان عن استئناف الرحلات المباشرة من موسكو للمنتجعات المصرية بشكل رسمى سيزداد دخل القطاع السياحى أكثر وأكثر.
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