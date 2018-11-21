المغربي يشيد بنجاح انتخابات اتحاد الطلاب في جامعة بنها

أشاد الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها في بداية اجتماع مجلس عمداء الجامعة اليوم بنجاح منظومة إدارة انتخابات الاتحادات الطلابية علي مستوي جامعة بنها وكلياتها وخروجها بصورة مشرفة.





ووجه المغربي التهنئة لطلاب جامعة بنها الذين قدموا نموذجًا للممارسة الديمقراطية في انتخابات اتحاد الطلاب التي تمت بنزاهة وحيادية ولم تشهد أي تدخلات، كما قدم التهنئة للطالب أحمد إسلام رئيس الاتحاد ونائبه الطالب محمد ذكي.



