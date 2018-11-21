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تعليم

كلية الطب بجامعة السويس تنظم قافلة طبية بمنطقة أبو حسين

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:35 م
جامعة السويس
جامعة السويس
حسن غنيمة
نظمت كلية الطب بجامعة السويس قافلة طبية، اليوم الأربعاء، بقرية أبو حسين بحى الجناين بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالقرية لمدة يوم واحد بمناسبة يوم العالمي للسكر تحت رعاية الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور سعيد عبادى عميد كلية الطب.

بدأت القافلة بندوة الدكتورة تيسير متولى أستاذ طب الأسرة القدم السكرى تحدث فيها عن مرض السكري وخطورته وسبب الإصابة به وكيفية التعامل معاه وما هي أعراضه وكيفية الوقاية منه.

شملت القافلة التخصصات قدم سكري وجراحة عامة ،جلدية وتناسلية ،باطنة وقلب ورمد ولاقت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.
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