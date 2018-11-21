ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأسد: السوريون لديهم العزيمة على إنهاء الحرب وإعادة بناء بلدهم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:17 م
الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
أ ش أ
أكد الرئيس السوري بشار الأسد ، أن السوريين لديهم العزيمة على إنهاء الحرب وإعادة بناء بلدهم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، بطريرك السريان الكاثوليك مار أجناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية - أن الرئيس الأسد أشار خلال اللقاء الى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه كل محب حقيقي للسوريين في مرحلة التعافي من الحرب وآثارها، موجها الشكر للبطريرك يونان على موقفه الداعم للشعب السوري في مواجهة الإرهاب.

من جهته، هنأ البطريرك يونان، بشار الأسد بالانتصارات التي تحققت على الاٍرهاب الذي استهدف سوريا خلال سنوات الحرب، معربا عن أمله بأن يتم استكمال مسيرة دحره وإعادة بناء سوريا وفقا لما يستحقه الشعب السوري الذي قدم أغلى التضحيات دفاعا عن بلده.
loading...

ترشيحاتنا

مباحث الأداب تضبط ابن الذوات المتحرش بالفتيات أمام جامعة المنصورة.. فيديو

أردوغان يشن هجوما عنيفا على الملياردير الأمريكي جورج سوروس

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

أمريكي يلقى حتفه في جزيرة الموت

الإسماعيلي يضغط على الأهلي بورقة بيراميدز..تعرف على التفاصيل

عمدة نجريج يرد على شائعة استبعاد محمد صلاح.. ويكشف سداده لرسوم مركز الشباب

الحكومة تكشف سبب فرض رسم إضافي على تذاكر السينما والمسرح.. فيديو

لاعب منتخب مصر يتمسك بالانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

ضبط المتحرش بطالبات جامعة المنصورة.. من أسرة مرموقة ومريض نفسي

الفاف يتجاهل إيقاف حكم مباراة الاهلى والترجى وغضب عارم فى الجزائر

النيابة العسكرية الليبية تكشف معلومات جديدة عن الهجوم الإرهابي على سفارة أمريكا

اعتقال شاب مصري في إيطاليا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

جميلة عوض متهمة بتقليد ميريام فارس..صور

حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور

فيديو

وزيرة الصحة: بدء المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على فيروس سي أول ديسمبر
أحمد موسى ينعى الإعلامي عمرو فاروق.. فيديو
الحكومة: معاش استثنائي لورثة شهداء حادث المنيا الإرهابي.. فيديو
الحكومة تكشف سبب فرض رسم إضافي على تذاكر السينما والمسرح.. فيديو
هالة زايد: الصحة العالمية ترغب في نقل مبادرة القضاء على فيروس سي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟