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أخبار العالم

السفير السوري: زيارة الأسد إلى روسيا ما زالت قيد النظر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:16 م
زيارة الاسد إلى روسيا
زيارة الاسد إلى روسيا
أ ش أ
أعلن السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد المتوقعة إلى روسيا قيد النظر.

وقال حداد - في تصريح له أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إنه قد تمت مناقشة هذا الأمر، وإننا نسعى لتسهيل زيارة الأسد لروسيا كما استقبلنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".. مُضيفًا أن هذه الزيارة ستساهم في تقارب شعبي البلدين على نحوٍ أكبر.

يُذكر أن آخر زيارة قام بها الأسد إلى روسيا كانت في شهر مايو الماضي، عندما عقد مباحثات مع بوتين في مدينة سوتشي.
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