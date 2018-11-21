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رياضة

عبدالله السعيد يكشف السبب الحقيقى لانضمامه للأهلي وأفضل من لعب بجوارهم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:40 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد رشاد
كشف عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي أن إصرار مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري ،كان السبب في انتقاله إلى المارد الأحمر في صيف 2011.

وقال السعيد خلال استضافته ببرنامج اللعيب: "في البداية تحدث معي وكيلي عن رغبة الأهلي في ضمي بعد تشاوره مع عدلي القيعي، وقتها سألت وكيلي من يريدني بالتحديد في الأهلي هل هو مانويل جوزيه؟ الإجابة كانت مهمة بالنسبة لي".

وكشف السعيد: "تأكدت وقتها أن جوزيه يصر على ضمي للأهلي، ولذلك وافقت على إتمام هذه الخطوة ، أحب كرة القدم منذ صغري، حتى أن والدتي كانت تقول لي كنت تركل يمينا ويسارا داخل بطني عندما كنت جنينا".

وتابع "لدي 3 أطفال عمر وادم وعلى، الأول يحب كرة القدم ويحرص على التدريب بانتظام، ولدي شقيقين أكبرهما كان أكثر مهارة مني ولكني كنت أكثر تصميما على ممارسة اللعبة".

وبالحديث عن أفضل اللاعبين الذين جاورهم في الأهلي قال السعيد "أحب اللعب بجوار شريف إكرامي وأحمد حجازي وأحمد فتحي ورمضان صبحي ، أما في المنتخب فأفضل اللعب بجوار محمد صلاح".
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