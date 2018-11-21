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أخبار العالم

ميركل تفتح النار على الرئيس الأمريكي ومعارضي الاتفاق العالمي للهجرة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:34 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز
دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء عن اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة في خطاب حماسي أمام البرلمان الألماني (البوندستاج) متهمة معارضي هذا الاتفاق بأنهم يمثلون "القومية في أوضح صورها".

وفي محاولة منها لتبني نهج متعدد الأطراف تجاه مسألة الهجرة شنت ميركل هجوما غير مباشر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعارضيها من اليمين المتطرف داخل ألمانيا.

وقالت ميركل أمام البوندستاج في خطاب حماسي غير معتاد "هناك أناس يقولون إن بإمكانهم حل كل شيء بأنفسهم دون الحاجة للتفكير في أي طرف آخر. هذه هي القومية في أوضح صورها".

وأضافت أن الاتفاق العالمي بشأن الهجرة يصب في مصلحة ألمانيا مؤكدة أنه لن ينتهك السيادة الوطنية.

وجرى إقرار الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة في يوليو الماضي من جانب كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة ومن المقرر توقيعه في المغرب الشهر المقبل.

وقالت إستراليا اليوم الأربعاء إنها لن توقع على هذا الاتفاق لتنضم إلى دول منها إسرائيل والمجر والنمسا رأت أنه سيضر بسياسة الهجرة المتبعة.
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