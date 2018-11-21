ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وكيل نقابة الأطباء يطلب منح الطلاب مرتبات فى سنوات الامتياز.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، أن النقابة ليست ضد القانون الجديد لمزاولة مهنة الطب، موضحا أن النقابة مع مواكبة التقدم الذى يتم فى دول العالم، لأن القانون موجود من عام 54.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن القانون يحتاج تعديل بالكامل موضحا أن ماتم فى القانون هو تعديل تم فى مادة 2 فقط من القانون.

وأشار إلى أن عام الامتياز أو التدريب الذى يقوم بها الطالب تعتبر سنة ضائعة ولا يستفيد منها الطالب.

وأوضح أن وزارة الصحة لاتتابع الطلاب فى عام الامتياز منذ أن وضع القانون وحتى هذا التوقيت، معلقا : لايوجد برنامج تدريبي محدد في سنة الامتياز.

وأكد أن هناك بعض الجامعات تقوم بعمل برنامج ولا تتابع، وكشف أن سنوات الامتياز تعتبر تعطيل لطلاب الطب.

وفى نفس السياق أوضح أن طلاب الامتياز يجب أن يحصلوا على راتب بدل من المكافأة التى تقدر بـ 250 جنيها، وطالب بعمل تأمين صحي للطلاب.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق صادم من وليد صلاح الدين على قرب توليه إدارة الكرة بـ الأهلي

ضبط المتحرش بطالبات جامعة المنصورة.. من أسرة مرموقة ومريض نفسي

تشييع جثمان الإعلامي عمرو فاروق من مسجد الفردوس بـ6 أكتوبر.. فيديو و صور

حرس الحدود يحرج المصري في الشوط الأول ويتقدم بهدفين .. فيديو

إصابة 24 شخصا في حادثتي تصادم بين 4 سيارات بقنا

المقاصة يصعد لوصافة ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز على النجوم

سلوى محمد علي لـ صدى البلد: تكريم حسن حسني تأخر كثيرا

ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية

الأرصاد تنصح السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة .. فيديو

أمريكي يلقى حتفه في جزيرة الموت

الإثيوبي باملاك تيسيما بدلا من مهدي عبيد في كأس العالم للأندية

حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور

إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ليلى علوي ودرة ونيللي كريم خطفن الأنظار بفساتينهن.. الأسود يسيطر على السجادة الحمراء.. وهؤلاء النجمات أثرن الجدل

دولة عربية الأشد حرارة على وجه الأرض.. وأرقام قياسية لـ 30 بلدا

كشف أثري جديد بمعبد رع بمنطقة عرب الحصن بالمطرية..صور

تشييع جثمان الإعلامي عمرو فاروق من مسجد الفردوس بـ6 أكتوبر.. فيديو و صور

فيديو

النيابة العسكرية الليبية تستعرض أسماء شهداء العمليات الإرهابية.. فيديو
بث مباشر .. مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي
شاهد.. حماس لاعبى الأهلى فى التدريب الأخير بالإمارات قبل مواجهة الوصل
اقتصادية النواب: مصر تحظى بمعاملة تفضيلية من البنك الآسيوى ..فيديو
فيديو جراف .. عودة لأسواق الرقيق .. بيع فتاة على فيسبوك مقابل 500 بقرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟