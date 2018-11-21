وكيل نقابة الأطباء يطلب منح الطلاب مرتبات فى سنوات الامتياز.. فيديو

قال الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، أن النقابة ليست ضد القانون الجديد لمزاولة مهنة الطب، موضحا أن النقابة مع مواكبة التقدم الذى يتم فى دول العالم، لأن القانون موجود من عام 54.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن القانون يحتاج تعديل بالكامل موضحا أن ماتم فى القانون هو تعديل تم فى مادة 2 فقط من القانون.



وأشار إلى أن عام الامتياز أو التدريب الذى يقوم بها الطالب تعتبر سنة ضائعة ولا يستفيد منها الطالب.



وأوضح أن وزارة الصحة لاتتابع الطلاب فى عام الامتياز منذ أن وضع القانون وحتى هذا التوقيت، معلقا : لايوجد برنامج تدريبي محدد في سنة الامتياز.



وأكد أن هناك بعض الجامعات تقوم بعمل برنامج ولا تتابع، وكشف أن سنوات الامتياز تعتبر تعطيل لطلاب الطب.



وفى نفس السياق أوضح أن طلاب الامتياز يجب أن يحصلوا على راتب بدل من المكافأة التى تقدر بـ 250 جنيها، وطالب بعمل تأمين صحي للطلاب.