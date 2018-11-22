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رياضة

الشباب والرياضة تنفذ المرحلة الثانية من حملة القضاء على فيروس سي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أ ش أ
تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف كافة قطاع الدولة، قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تنفيذ المرحلة الثانية من حملة القضاء على فيروس سي بمراكز الشباب والأندية بمختلف المحافظات.

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة أمس، الأربعاء، أنه بناء على قرار الدكتور أشرف صبحي، يستقبل 103 مراكز للشباب و31 ناديا رياضيا في 11 محافظة المواطنين للكشف المبكر عن أمراض فيرس سي والأمراض الأخرى غير السارية، وأنه تم تسخير جميع إمكانيات مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة للمواطنين مجانًا بما في ذلك صالات الجيم والملاعب وغيرها تسهيلًا على المواطنين ومساعدتهم في تأهيلهم بدنيًا لمواجهة الأمراض، اضافة الى توفير متطوعين ومنظمين للحملة بجانب الاستعانة بالقوى البشرية التابعة لإدارة الطب الرياضي.

وتم تحديد المحافظات التي سيتم تنفيذ المرحلة الثانية للحملة وهى القاهرة (41 مركز شباب و3 أندية) والإسماعيلية (28 مركز شباب و3 أندية) وشمال سيناء والبحر الأحمر وكفر الشيخ (12 مركز شباب و3 أندية) والمنوفية وبنى سويف (14 مركز شباب ونادى واحد) وسوهاج (3 مراكز شباب) وأسوان (2 مركز شباب ) والأقصر.

وتقرر ان يستمر العمل في مراكز الشباب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءً طوال فترة الحملة والتي تبدأ في ديسمبر 2018 وحتى فبراير 2019، للمواطنين أكبر من 18 عامًا من الجنسين ، كما سيتم إقامة ماراثون رياضي قبل انطلاق الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وستبدأ حملة لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأمراض والسرعة في المشاركة وعمل التحليل اللازم لجميع أفراد الأسرة من خلال متخصصين بمشاركة وزارة الصحة طوال اليوم بمراكز الشباب المعلن عنها، وذلك مع انطلاق المبادرة القومية بمراكز الشباب للتصدي لأمراض السمنة والضغط والسكر وأمراض الكبد والصحة العامة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى للحملة في 9 محافظات بواقع 72 مركزًا للشباب و16 ناديا في محافظات أسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح والإسكندرية والفيوم والبحيرة وجنوب سيناء.
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