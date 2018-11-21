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أخبار العالم

جارديان تفضح ممارسات قطر التعسفية ضد عمال منشآت كأس العالم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:45 م
صدى البلد
حسام رضوان
نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية تقريرا حول الظروف المعيشية للعمال الذين يقومون ببناء الملاعب في قطر استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022.

وقالت الصحيفة إن العمال يعانون أسوأ ظروف معيشية في الإمارة الصغيرة، حيث يحصل العامل على 35 جنيها إسترلينيا في الأسبوع، في حين أن العمل يجري ليلا ونهارا من أجل إنجاز 7 ملاعب ضخمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر استقدمت معظم العاملين من غانا والهند وبنجلاديش ونيبال، من خلال إعلانات عن وظائف بمجال العقارات، وأن كل 4 عمال لهم وكيل يدفع لهم الأجور، ويقوم باستغلالهم ولا يدفع لهم إلا القليل.

وقال أحد العمال إنه رغم كون قطر واحدة من بين أغنى الدول في العالم، ومعدل الأجور بها مرتفع، ويتقاضى الموظفون رواتب ضخمة، إلا أنهم حين أتوا إليها وجدوا العكس تماما، فالراتب لا يكفيهم، ويرسلون معظمه إلى أسرهم، ولا يتبقى لهم ما ينفقوه.

ولفتت إلى أن اللجنة العليا للمشروعات والإرث القطرية، والمكلفة بتنظيم البطولة، تعهدت توفير ظروف معيشية جيدة للعاملين بعد النقد اللاذع الذي تلقته من قبل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، إلا أن شيئا لم يتغير، ولا يزال العمال يجبرون على العمل في درجات الحرارة المرتفعة التي أدت إلى وفات العديد منهم.
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