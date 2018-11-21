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حقوق عين شمس تناقش الأمن القومي وبناء الشخصية المصرية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:50 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
نظم مركز النيل للإعلام بالقاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلام بالتنسيق والتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس ندوة ثقافية بعنوان «الأمن القومي وبناء الشخصية المصرية » بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية وذلك في إطار التعريف بمخاطر التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والعربي في المرحلة الراهنة وزيادة الوعي والتثقيف لدى الشباب.

حاضر في الندوة اللواء أ.ح محمود خليفة مستشار الشئون العسكرية بجامعة الدول العربية واللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي، وأدار اللقاء أحمد ناقد مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة.

وأعرب د. ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق عن سعادته البالغة باستضافة خبراء الاستراتيجية والأمن القومي المصري لتوعية الشباب بما يحاك بوطنهم منذ اندلاع ثورة يناير وصولًا إلى ثورة 30 يونيو، والتي أظهرت أن مصر في مواجهة شاملة مع مصادر تهديد متعددة لأمنها القومي وأن العبء الأكبر يقع على القوات المسلحة المصرية التي هي في الأساس خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن كل ما يهدد كيان مصر هو أمن قومي، معربا عن ثقته التامة في هذا الجيل القادر على مواجهة الصعاب وعند الشدائد يكون من أقوى الرجال.

وناقش اللواء محمد عبد الواحد خلال الندوة الأوضاع والمستجدات الحالية على الساحة السياسية الداخلية، واستخدام "القوة الناعمة" وهي القدرة على الهيمنة والسيطرة على المقدرات الثقافية والأيديولوجية للطرف المستهدف، حيث تتضمن إجبارًا وإلزامًا غير مباشرين على التغيير والتأثير على الرأى العام، دون إظهار هوية الفاعل لأن الهدف الأساسي منها عملية التغير، و يمكن تعريفها على أنها "قدرة طرف ما على التأثير والجذب تجاه الطرف الآخر دون استخدام أي شكل من أشكال العنف، من أجل الحصول على الأهداف أو النتائج التي يسعى لتحقيقها أحد الأطراف".

وأوضح اللواء أ.ح محمود خليفة أبعاد تهديدات وتحديات الأمن القومي وحروب الجيل الرابع وبعض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة بالبلاد.
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