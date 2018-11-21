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النيابة العسكرية الليبية تستعرض أسماء شهداء العمليات الإرهابية.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:50 م
صدى البلد
هاني حسين
وجه العقيد علي ماضي رئيس النيابة العسكرية الكلية بالمنطقة الشرقية بليبيا، التحية والتقدير لأرواح شهداء الوطن الذي ضحوا بأرواحهم فداء لليبيا وتم اغتيالهم في عمليات نفذها جماعات إرهابية، كما وجه التحية إلى الأجهزة الامنية الليبية بكافة مسمياتها.

وأضاف " ماضي" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي يرأسه العقيد احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قائلا:" على أسر الشهداء والضحايا المثول أمام النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات وتوجيه الجناة إلى القضاء حتى ينالوا قصاصهم".

وعرض رئيس النيابة العسكرية الكلية بالمنطقة الشرقية بليبيا، أسماء الشهداء الذين تم استشهادهم نتيجة للعمليات الإرهابية، وتابع قائلا:"لن نتهاون مع الجناة، ودماء شهدائنا لن تذهب هباء".

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