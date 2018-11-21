باريس سان جيرمان يوضح طبيعة إصابة نيمار ومبابي

أصدر نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي بيانًا عبر موقعه الرسمي أوضح فيه طبيعة إصابة نجميه البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ والفرنسي

كيليان مبابي​.



وقال النادي إن إصابة نيمار عبارة عن شد في عضلة الفخذ الأيمن، بينما أصيب مبابي بكدمة في كتفه الأيمن، وسيخضع اللاعبان للعلاج لمدة 48 ساعة قبل إعادة تقييمهما للوقوف على حجم الإصابة، وإذا ما كانت ستحتاج لفترة علاج إضافية يغيبان بسببها لفترة طويلة.



وكان الثنائي تعرض إلى الإصابة خلال مشاركة كلّ منها مع منتخب بلاده، فنيمار تعرض إلى إصابة في مواجهة الكاميرون مع البرازيل، ومبابي في مواجهة اوروجواي مع فرنسا.