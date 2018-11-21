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أخبار البلد

أسبوع كوريا للاحتفال بإعلان القاهرة وتنظيم المؤتمر الدولي الرابع للدراسات..صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:17 م
جانب من الحضور
جانب من الحضور
محمود نوفل
نظمت السفارة الكورية بالقاهرة بالتعاون مع قسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة عين شمس، المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الكورية، الذي ينعقد في القاهرة لأهمية موقعها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

بدأ الحفل بكلمة الدكتورة منى فؤاد، عميد كلية الألسن التي رحبت فيها بأساتذة الجامعات الكوريين وأضافت أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعميق التفاهم بين البلدين من خلال التبادل الطلابي والأكاديمي.

ومن جانبه، عبر السفير يون يو تشول، سفير جمهورية كوريا بالقاهرة عن سعادته بتنظيم المؤتمر وأشاد بالعلاقات الكورية المصرية التي تستمر في التقدم والازدهار وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي في إطار Korea week الذي تحتفل فيه السفارة بإعلان القاهرة الذي أصبحت بموجبه كوريا حرة ومستقلة بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشار الدكتور علاء فهمي، رئيس جمعية الصداقة الكورية المصرية إلى دور الجمعية في دعم المبادرات التي تهدف للتعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة الثقافية والتكنولوجية.

وضم المؤتمر عددا من المحاضرات التي تعكس الدراسات والثقافة الكورية منها؛ بداية عصر السلام للكوريتين "شمس مون المشرقة"، المقارنة بين الأمثال الشعبية الكورية والعربية وتأثير الكي بوب على الدراسات الكورية وغيرها، بحضور دكتور رضوى عبداللطيف، الكاتبة بجريدة الأخبار ودكتور محمود عبد الغفار، أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة.

وعقب المؤتمر تم الاحتفال بمرور 75 عامًا على إعلان القاهرة، بحضور عدد من سفراء الدول وممثلي الحكومة المصرية ورجال الأعمال.

وقال السفير يون في كلمته الافتتاحية إن هذا الإعلان حفر القاهرة في قلوب الكوريين لأنه يدشن لمرحلة هامة جدا من تاريخ كوريا.

وعن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، أكد السفير أن حكومة بلاده ستواصل جهودها من أجل إحلال السلام في كوريا متوجهًا بالشكر إلى مصر لدعمها لهذه القضية خاصة منذ الاجتماع بين الرئيسين مون والسيسي في سبتمبر الماضي.

وأحيا الحفل الفرقة الموسيقية لأوبرا القاهرة التي عزفت مقطوعات غنائية بين الماضي والحاضر من الدول الأساسية التي أسهمت في صدور إعلان القاهرة.
أسبوع كوريا للاحتفال بإعلان القاهرة وتنظيم المؤتمر الدولي الرابع للدراسات..صور
أسبوع كوريا للاحتفال بإعلان القاهرة وتنظيم المؤتمر الدولي الرابع للدراسات..صور
أسبوع كوريا للاحتفال بإعلان القاهرة وتنظيم المؤتمر الدولي الرابع للدراسات..صور
أسبوع كوريا للاحتفال بإعلان القاهرة وتنظيم المؤتمر الدولي الرابع للدراسات..صور
أسبوع كوريا للاحتفال بإعلان القاهرة وتنظيم المؤتمر الدولي الرابع للدراسات..صور
أسبوع كوريا للاحتفال بإعلان القاهرة وتنظيم المؤتمر الدولي الرابع للدراسات..صور
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