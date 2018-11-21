أمانة المرأة بوفد الفيوم تحتفل مع الأيتام بالمولد النبوي الشريف.. صور

احتفلت أمانة المرأة بحزب الوفد بالفيوم، مع الأيتام، بالمولد النبوى الشريف، حيث وزعت علب الحلوى على الأطفال المقيمين بكل من دار عائشة حسانين ودار الأيتام في حي الحادقة بمدينة الفيوم.



وتوجهت كل من "سامية العيسوى" امينة المرأة بالفيوم و"عبير عبد الفتاح" السكرتير العام للجنة الى دار عائشة حسانين للايتام ووزعتا 500 علبة حلوى على الاطفال الايتام بالدار، واحتفلتا معهم بترديد الاناشيد والاغانى الدينية وأشاعتا البهجة والسرور بينهم.



وعقب ذلك توجهت "العيسوي" و"عبد الفتاح" الى دار الايتام بحى الحادقة ووزعتا علب الحلوى على المقيمين بالدار من الأطفال الأيتام.



