ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أمانة المرأة بوفد الفيوم تحتفل مع الأيتام بالمولد النبوي الشريف.. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:08 م
حزب الوفد بالفيوم
حزب الوفد بالفيوم مع الأيتام بالمولد النبوى الشريف
الفيوم - نبيل أبو السعود
احتفلت أمانة المرأة بحزب الوفد بالفيوم، مع الأيتام، بالمولد النبوى الشريف، حيث وزعت علب الحلوى على الأطفال المقيمين بكل من دار عائشة حسانين ودار الأيتام في حي الحادقة بمدينة الفيوم.

وتوجهت كل من "سامية العيسوى" امينة المرأة بالفيوم و"عبير عبد الفتاح" السكرتير العام للجنة الى دار عائشة حسانين للايتام ووزعتا 500 علبة حلوى على الاطفال الايتام بالدار، واحتفلتا معهم بترديد الاناشيد والاغانى الدينية وأشاعتا البهجة والسرور بينهم.

وعقب ذلك توجهت "العيسوي" و"عبد الفتاح" الى دار الايتام بحى الحادقة ووزعتا علب الحلوى على المقيمين بالدار من الأطفال الأيتام.

أمانة المرأة بوفد الفيوم تحتفل مع الأيتام بالمولد النبوي الشريف.. صور
أمانة المرأة بوفد الفيوم تحتفل مع الأيتام بالمولد النبوي الشريف.. صور
أمانة المرأة بوفد الفيوم تحتفل مع الأيتام بالمولد النبوي الشريف.. صور
أمانة المرأة بوفد الفيوم تحتفل مع الأيتام بالمولد النبوي الشريف.. صور
أمانة المرأة بوفد الفيوم تحتفل مع الأيتام بالمولد النبوي الشريف.. صور
loading...

ترشيحاتنا

السجن 3 سنوات لأقارب القرضاوي بتهمة التزوير بسبب زوجته المتوفاة

انقسام بين جمهور محمد رمضان بعد قرار حبسه.. مفيش حد فوق القانون

عبدالله السعيد يكشف السبب الحقيقى لانضمامه للأهلي وأفضل من لعب بجوارهم

شركة أمريكية تنفذ منتجعا سياحيا عالميا بـ العلمين

حلم الثراء السريع.. الأمريكيون يحولون أموالهم إلى الدينار العراقي لجنى الأرباح

أزارو يثير أزمة لبعثة الأهلى بالإمارات قبل مواجهة الوصل..فيديو

شذوذ بعد الستين.. جامع قمامة يشعل النار فى جسد عجوز.. صور

شاهد.. الأرصاد تحذر من الطقس بداية من الغد

تعليق صادم من وليد صلاح الدين على قرب توليه إدارة الكرة بـ الأهلي

إصابة 24 شخصا في حادثتي تصادم بين 4 سيارات بقنا

تعليق ناري من ميدو على تصريحات أجيري بشأن مروان محسن

الفاف يتجاهل إيقاف حكم مباراة الاهلى والترجى وغضب عارم فى الجزائر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

جميلة عوض متهمة بتقليد ميريام فارس..صور

حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور

فيديو

وزيرة الصحة: بدء المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على فيروس سي أول ديسمبر
أحمد موسى ينعى الإعلامي عمرو فاروق.. فيديو
الحكومة: معاش استثنائي لورثة شهداء حادث المنيا الإرهابي.. فيديو
الحكومة تكشف سبب فرض رسم إضافي على تذاكر السينما والمسرح.. فيديو
هالة زايد: الصحة العالمية ترغب في نقل مبادرة القضاء على فيروس سي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟