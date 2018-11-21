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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية كلية التربية الرياضية بالطلاب الجدد.. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل، رئيس جامعة الفيوم، حفل كلية التربية الرياضية؛ لاستقبال الطلاب الجدد، وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور حمدي نور الدين عميد الكلية والدكتور محمود ربيع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وأكد الدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم أن كلية التربية الرياضية تمثل إضافة كبيرة للجامعة.

وهنأ الطلاب الجدد بالعام الجديد، مؤكدا أن الجامعة بمثابة البيت الثاني لهم، وأن الجميع يعملون على خدمة أبنائنا الطلاب.

وأضاف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة قدمت جهودًا كبيرة لوجود هذه الكلية بين كليات الجامعة، مؤكدًا أن طلابها عليهم دور كبير في النشاط الطلابي حيث تسعى الجامعة لحصد عدد كبير من المراكز في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية هذا العام.

وأشار الدكتور حمدي نور الدين عميد الكلية الى أن طلاب الكلية متميزون ويمتلكون رغبة كبيرة في التعلم والتطور.

وأضاف الدكتور محمود ربيع وكيل الكلية أن كلية التربية الرياضية من الكليات الواعدة، وحث الطلاب على بذل كامل الجهد من أجل النهوض بالكلية.

وتضمن الحفل عرضا لأهم المناهج التعليمية والعديد من الفقرات الفنية والشعرية وعرض مسرحي لطلاب الكلية.
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