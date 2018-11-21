سامح كامل: أجندات التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بمشاركة 9 فئات كبرى

قال سامح كامل الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجموعة الرئيسية للأمم المتحدة للأطفال والشباب، خلال فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018، قال إن قمة الأرض بريو دي جانيرو شهدت اتفاقا على أن أجندات التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بوجود مشاركة من 9 فئات كبري منها المرأة والأطفال والشباب والعمال والفلاحون وغيرهم.



وأضاف أنه منذ انطلاق قمة الأرض بدأت مشاركة الشباب في صناعة القرار، مرجعا سبب تسمية تلك المجموعات بالفئات الكبرى إلى أنها تعد فئات ممثلة للمجتمع بالقاعات الكبرى بالأمم المتحدة والمشاركة بكلمة المجموعة بالمفاوضات، منوها بأن مجموعة الأطفال والشباب شاركت في جلسات المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.



وأشار كامل إلى أن المساحة مفتوحة أمام الشباب للمشاركة بآرائهم، مؤكدًا على أهمية شرح التنمية المستدامة للأطفال وتقديمها بصور كارتونية لتشجيعهم للتعبير والمشاركة بآرائهم، متابعًا أنهم بالفعل استطاعوا جعل الأطفال يشاركون بجلسات الأمم المتحدة، وهناك طفلة استطاعت بالفعل المشاركة وإعطاء الرأي لتنطلق قائلة جملة قوية وهي" مفيش حاجة من غيرنا هتكون لينا" مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 بها حوار مجتمعي والشباب دائمًا يكون مدعوًا له.



وتابع أن دور الشباب غاية في الأهمية وعلي الشباب أن يبادر بالذهاب إلى المسئول في مكانه ليعبر عن رأيه وعندما يشعر الشباب بأن صوتهم مسموع سينمي لديهم الاحساس بأهميتهم.



ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلي دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلي جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلًا عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.



جدير بالذكر أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد القت كلمة رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية في اليوم الأول للمؤتمر كما شاركت في أولى جلسات اليوم الأول بعنوان" دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.



يُشار إلى أن اليوم الختامي للمؤتمر والموافق غدًا الخميس هو يوم "مصر" ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة و الابتكار والبحث العلمي و كيفية الحصول على طاقة نظيفة و القضاء على الجوع إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.