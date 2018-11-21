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تعليم

آثار القاهرة تناقش المخاطر البيئية والبشرية على الآثار

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
قسم التعليم
عقدت كلية كلية الآثار بجامعة القاهرة، ندوة البيئة والآثار والتراث، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، والدكتورة هالة عفيفي محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة استكمالا لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستعرضت الندوة، العديد من الموضوعات التي تغطي محاور عدة مثل: الأخطار البيئية والبشرية المؤثرة على الآثار، ومواقع التراث العالمي، واستعراض أساليب وطرق تقييم وضبط الظروف البيئية المحيطة بالآثار بالإضافة إلي عرض للقوانين المنظمة لحماية المواقع الأثرية، وإدارة التراث في إطار القانون الدولي.

كما تطرقت موضوعات الندوة إلي آليات حماية التراث باستخدام المواد التقليدية المحلية غير المؤثرة في البيئة، وآليات الاستثمار في قطاع السياحة مع التأكيد على دور الإعلام في طرح قضايا البيئة والتراث في وسائل الإعلام المصري.
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