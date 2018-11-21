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أخبار البلد

ننشر التفاصيل الكاملة لمنظومة التتبع الدوائي الجديدة قبل تنفيذها

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
صرح الدكتور رياض ارمانيوس نائب رئيس غرفة صناعة الدواء ان كل مصانع الدواء تستعد للبدء في تطبيق التتبع الدوائي آخر العام
وأضاف أن منظومة التتبع الدوائي تهدف لمنع غش الدواء حفاظا على المريض المصرى وحفاظا علي جودة الدواء المصنع في مصر ورفع معدلات التصدير. 

وقال الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة لشئون الدواء، إن كل شركات الأدوية سوف تبدأ بتطبيق منظومة التتبع الدوائي على مستحضر واحد على الأقل لكل شركة نهاية العام الجاري.

وأكد أن الوزارة ستوفر جميع الإمكانات لكل الشركات لتطبيق المنظومة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي من سوفت وير وهارد وير،
وأوضح أن الوزارة سنلتقي بممثلي الصيادلة لدراسة متطلبات الصيدليات لتطبيق المنظومة وكيفية توفير تلك المتطلبات، ولقاء مع الموزعين أيضا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع غرفة صناعة الدواء، اليوم الأربعاء، لمناقشة آليات تنفيذ تلك المنظومة، بحضور الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وممثلين للإنتاج الحربي الذي أنتج برامج ومكن تطبيق المنظومة. 

وقال ممثلو الإنتاج الحربي، إن برامج السوفت وير لمنظومة التتبع الدوائي جاهزة بنسبة ٩٨%، مشيرا إلى أنهم أنتج ا المكان اللازم لعملية التتبع الدوائي بأسعار منافسة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن منظومة التتبع الدوائي ستسمح بمعرفة خط سير الدواء منذ الإنتاج وحتى وصوله للمريض، موضحة أن هناك تطبيق موبايل يسمح للمريض بالتأكد من الدواء الذي اشتراه.
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