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أخبار البلد

نقابة الفلاحين تطالب الرئيس بالتوجيه ببدء إنتاج التقاوي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن مصر تستورد تقاوي خضر بأكثر من ملياري دولار، مشيرا إلى أن مصر لا تنتج التقاوي، ويجب على مركز البحوث الزراعية البدء في وضع حلول للبدء فى إنتاجها.

وأضاف أبو صدام، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الدولة التوسع في زراعة وإنتاج التقاوي، وأن تحدد لها ميزانية مفتوحة؛ حتى نصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي من إنتاج التقاوي، مخاطبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء تعليمات لسرعة البدء في إنتاجها.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن هناك حربا على مصر من بعض الدول التي تصدر التقاوي إلى مصر، مؤكدا أن بعض التقاوي تكون محملة بالفيروسات والأمراض مثل فيروس تقاوي الطماطم "023" والعفن البني في البطاطس وغيرها.
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