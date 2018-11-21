الحكومة تكشف سبب فرض رسم إضافي على تذاكر السينما والمسرح.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على فرض رسم إضافي على تذاكر السينما والمسرح، يحدد قيمتها مجلس النواب.



وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن قيمة الرسوم الإضافية بسيطة، ويتم توجيهها للأعمال الخيرية والجمعيات الأهلية.



وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، قائلا:" قيمة الرسم الإضافي يحددها مجلس النواب، ولكنها ستكون بسيطة، فعلى سبيل المثال تكون 50 قرشا على كل تذكرة سينما؛ توجه للأعمال الخيرية".

