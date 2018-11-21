بعد طرحها للقطاع الخاص.. المجمعات الاستهلاكية على خطى السلاسل التجارية الكبرى.. عشماوي: ليست خصخصة ونسعى للارتقاء بأساليب النقل والتداول والخدمات اللوجيستية

إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية:

الاستعانة بالقطاع الخاص لتطوير وإدارة المجمعات الاستهلاكية

مشاركة الحكومة للقطاع الخاص ليست خصخصة

طرح 2 مول و5 مجمعات استهلاكية للمشاركة مع القطاع الخاص

مشاركة القطاع الخاص لتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين



قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه من المقرر الاستعانة بإدارات من القطاع الخاص لإدارة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للعمل على تطويرها.



وأوضح عشماوي، خلال لقائه عددا من ممثلي السلاسل التجارية اليوم، الأربعاء، أن الاستعانة بإدارات من القطاع الخاص ستعزز من إيرادات المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص سترفع قدرات المجمعات الاستهلاكية بسبب ضخ الاستثمارات لتطوير وتوفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة.



وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون فى بعض المنافذ ذات عائد استثمارى، لافتًا إلى أنه تم توفير كراسات الشروط للشركات الراغبة فى الاستثمار فى هذه المنافذ.



وأوضح أنه تم طرح كراسات شروط لشركات القطاع الخاص الراغبة في التقدم لإدارة منافذ تابعة لوزاة التموين، وأنه سيتم فحص العروض الفنية والمالية لاختيار الشركات الفائزة.



وقال، إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة منافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لشركات الجملة ليست خصخصة ولكن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص نظام معمول به في كل دول العالم المتقدمة يستهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن.



وأضاف أن دخول إدارات السلاسل التجارية في إدارة منافذ المجمعات الاستهلاكية لا يعني استغناء وزارة التموين عن المجمعات ولكن يهدف إلى تطوير أدائها لتكون فعالة أكبر وتلبي احتياجات المواطنين بشكل أكبر.



وأشار إلى أن القطاع الخاص ناجح في إدارة السلاسل التجارية وتقديم عروض سلعية متنوعة وكبيرة وبنسب خفض تجذب الجمهور.. مضيفا أن الهدف من إدارة القطاع الخاص لمنافذ المجمعات الاستهلاكية هو ضامن توفير تلك العروض لكل المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.



وكشف، عن طرح 7 منافذ تجارية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك عبر كراسات الشروط لمشاركة القطاع الخاص في إدارتها.



وأوضح عشماوي، أن المنافذ التي تم طرحها هي:



- مول الطيران للتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمساحة 4.95 الف متر بمحافظة القاهرة

- مول قنا التابع للشركة المصرية للجملة بمساحة 2500 متر

- منفذ الألفي التابع للشركة العامة للجملة بوزارة التموين بمساحة 1160 مترا

- منفذ النزهة الجديدة التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على مساحة 1000 متر

- منفذ عباس العقاد التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على مساحة 850 مترا

- منفذ شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بمساحة 463 مترا

- منفذ العبور التابع لشركة الإسكندريةّ للمجمعات الاستهلاكية



وأضاف عشماوي، أنه تم الاتفاق على إعداد مجموعة من الصيغ ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين، مع وضع الإطار القانونى اللازم لذلك، بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل.



وأوضح مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن الهدف من طرح تلك المنافذ هو إتاحة السلع للمواطنين وتعظيم عائد الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومشاركة القطاع الخاص لتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية والشراء وتحديث أساليب عرض السلع، وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب جميع دخول الأسر المصرية.



وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم الإبقاء على أسماء منافذ المجمعات الإستهلاكية كما هي ولن تتغير بعد الشراكة مع القطاع الخاص، ولكن سيتم إضافة اسم السلسلة الخاصة التى سوف تدير المنفذ .



وتابع د.عشماوي، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستعظم إيرادتها من خلال هذا النموذج الأستثنائي المستهدف تعميمه خلال الفترة القادمة، بحيث أن الحكومة تمتلك والقطاع الخاص هو المدير والمشغل وفقا لإتفاق وشروط وعقود بين الطرفين.