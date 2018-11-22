المحافظين يعد ورقة عمل لحل مشكلة المرور بالدقهلية

أكد علاء حجاج، أمين حزب المحافظين بمحافظة الدقهلية، أنه يسعى لتقديم حل لمشكلة المرور بالمحافظة وعرضها على المجلس الرئاسي للحزب ومن ثم تقديمها الى مجلس النواب.





وتشمل التوصيات الحزب، حل مشكلة المرور بشارع عبد السلام عارف عبر فتح محاور وشوارع جديدة موازية له، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع الجهات التنفيذية بوزارة ( الكهرباء والاتصالات ) والتأكيد على استكمال البنية التحتية بالأماكن محل الدراسة.





وأضاف "حجاج"، أن توصيات الحزب ستشمل حل مشكلة المرور بمنطقة وسط المدينة أيضًا، وشارع الجمهورية، مع وجود دراسة لعمل أنفاق سفلية تربط شرق المدينة بغربها، مستكملًا أن التوصيات التي سيرفعها الحزب للبرلمان من شأنها إنهاء أزمة المرور في الدقهلية وخلق بيئة آمنة للمواطنين.