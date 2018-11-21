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وزيرة الصحة: بدء المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على فيروس سي أول ديسمبر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:19 م
هالة زايد
هالة زايد
هاني حسين
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه قبل بدء الحملة القومية للمسح الطبي للقضاء على فيروس سي، تم تشكيل لجان فنية متخصصة في أمراض السكر والكبد والقلب وكل لجنة قدمت حلولا وحددت اماكن تواجد أمراض القلب والسكر والكبد بكثرة.

وأضافت "زايد" في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن محافظة دمياط بها معدل سمنة مرتفع وهي الأقل في معدل ضغط الدم، بينما محافظة الإسكندرية تعاني من السمنة بشكل كبير.

وتابعت:"المرحلة الثانية تبدا في أول شهر ديسمبر المقبل، وتضم 11 محافظة من بينهم القاهرة، وتلك المحافظة بها 22% من المستهدف القومي للمبادرة وهي بمثابة تحدي كبير للغاية".

وأكملت:" المرحلة الثانية تشمل مسح طلاب مدارس الثانوي العام والأزهري والفني، بـ 6 ملايين طالب وتم الإتفاق مع وزير التربية والتعليم لإجراء المسيح الطبي في المدارس، بينما الرحلة الأولى شملت نزلاء السجون والأمن المركزي وضباط الشرطة وأفراد الشرطة وطلاب الجامعات الحكومية والخاصة، والعاملين بالمصانع والمشروعات القومية".
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