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الصحة تناشد المواطنين بالخضوع للحملة القومية للكشف عن فيروس سي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:20 م
صدى البلد
حسام الحارتي
أكد الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، أنه تم بذل مجهود علي أعلي مستوي من أجل إنهاء المرحلة الأولى من عملية البحث الشامل للقضاء علي فيروس سي ، منوها ان المرحلة الاولى ما زالت مستمرة ولم تنته حتى الآن.

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " ten " أن المرحلة الثانية ستنطلق الشهر المقبل وتشمل 11 محافظة على مستوي الدولة ، موضحا أن تلك المرحلة تستهدف 20 مليونا للخضوع لحملة الفحص الشامل.

واوضح أن الفئات العمرية التي تتراوح ما بين 26 إلى 30 سنة هي الأكثر مشاركة حتى الآن ، مضيفا أن جميع المواطنين يحرصون على الخضوع للحملة القومية للقضاء علي فيروس سي.

وناشد المتحدث باسم وازرة الصحة ، المواطنين بالنزول إلى الحملة القومية للقضاء علي فيروس سي والاطمئنان على حالتهم الصحية دون وجود أي مقابل مادي .
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