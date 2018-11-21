الصحة تناشد المواطنين بالخضوع للحملة القومية للكشف عن فيروس سي

أكد الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، أنه تم بذل مجهود علي أعلي مستوي من أجل إنهاء المرحلة الأولى من عملية البحث الشامل للقضاء علي فيروس سي ، منوها ان المرحلة الاولى ما زالت مستمرة ولم تنته حتى الآن.



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " ten " أن المرحلة الثانية ستنطلق الشهر المقبل وتشمل 11 محافظة على مستوي الدولة ، موضحا أن تلك المرحلة تستهدف 20 مليونا للخضوع لحملة الفحص الشامل.



واوضح أن الفئات العمرية التي تتراوح ما بين 26 إلى 30 سنة هي الأكثر مشاركة حتى الآن ، مضيفا أن جميع المواطنين يحرصون على الخضوع للحملة القومية للقضاء علي فيروس سي.



وناشد المتحدث باسم وازرة الصحة ، المواطنين بالنزول إلى الحملة القومية للقضاء علي فيروس سي والاطمئنان على حالتهم الصحية دون وجود أي مقابل مادي .

